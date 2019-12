La magie de Noël se transporte au Vieux-Poste de Sept-Îles

Pour l’équipe de Marée motrice, le Vieux-Poste de Noël, qui aura lieu le 15 décembre de 10 h à 20 h au Vieux-Poste de Sept-Îles, exige de nombreux préparatifs. Heureusement, l’organisme peut à nouveau compter sur l’apport indéfectible de bénévoles et le soutien de partenaires financiers pour faire de cette fête familiale un succès.

Bien entendu, le Père-Noël et la mère Noël seront présents sur place pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Sur le site, ils seront également en compagnie de fées nordiques et d’une colonie de lutins. Certains d’entre eux verront à emballer des cadeaux qui seront distribués à des enfants de familles démunies.

Un esprit des Fêtes plus « traditionnel » sera transposé au Vieux-Poste de Sept-Îles. « On essaie ici de toucher plus spécifiquement à des souvenirs d’enfance. On joue avec des tissus et des matériaux d’origine. Tout ce qu’on fait l’est de manière écoresponsable. C’est là une valeur que l’on souhaite transmettre à toute la communauté de Sept-Îles et de Uashat », indique la responsable des communications de l’organisme Marée motrice, Alexandra Rodrigue.

Cette belle initiative étant rendue possible grâce à Sept-Îles s’emballe qui découle d’un partenariat renouvelé avec Recyk&Frip. En effet, la population est invitée à appeler dans cette ressource communautaire pour fournir le nom d’enfants de familles démunies. Il est aussi possible d’apporter des jouets à cette friperie de Sept-Îles en faisant mention du Vieux-Poste de Noël. Les membres du conseil étudiant de l’école Manikoutai verront à leur tri avant l’événement.

De précieux alliés

En raison de la popularité obtenue par l’événement, l’aménagement du site du Vieux-Poste de Sept-Îles, géré par le Musée régional de la Côte-Nord, est déjà en cours. « Ça prend forme. Les lumières sont installées et nous avons commencé l’aménagement du comptoir de traite. Heureusement, car il nous serait impossible d’en faire le montage en deux jours », a mentionné Alexandra Rodrigue.

Le travail de l’organisme est grandement facilité par le prêt d’un local qui lui sert d’atelier et d’un employé de Sports et Loisirs ITUM, Luc Charest. Un apport précieux si l’on se fie aux commentaires de Mme Rodrigue. Bien entendu, un tel événement serait impossible sans l’implication de multiples bénévoles. En effet, le jour même de l’événement, ils seront près de 80 à mettre la main à la pâte pour faire vivre à la population de Sept-Îles et de Uashat mak Mani-utenam cet esprit des Fêtes.

« Beaucoup de gens nous soutiennent. Les gens répondent très rapidement à nos interrogations. Oui, il y a une part de travail administratif », explique Mme Rodrigue. Cependant, on se sent réellement appuyé par tout le monde. Il faut dire que c’est une période de l’année magique. Malheureusement, c’est un peu plus difficile pour d’autres familles. En offrant une activité gratuite, on s’adresse à tous. »

Des compléments d’information

Il est à noter que la population est invitée à se stationner à l’arrière des Galeries Montagnaises. À partir de cet endroit, un service de navette sera offert gratuitement jusqu’au Vieux-Poste de Sept-Îles. Les personnes intéressées pourront également emprunter le sentier Ushuau Shipiss pour s’y rendre en raquette ou en traîneau.