La LHJMQ se prépare à jouer dans des bulles en janvier

Même si l’objectif premier est de reprendre les activités avec le calendrier régulier, la LHJMQ se prépare déjà à organiser des environnements protégés, des bulles dans le jargon COVID, afin de disputer des matchs une fois complétée la pause des Fêtes.

Dans un point de presse virtuel mardi, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, a d’abord fait savoir que tous les joueurs du circuit sont attendus dans leur équipe respective le 3 janvier. La reprise des matchs ne se fera pas avant le weekend du 22, afin de laisser le temps à tous de faire un isolement de 14 jours si la chose est nécessaire.

« Si la situation de la COVID-19 s’est résorbée à ce moment-là et que les autorités de santé publique des quatre provinces donnent leur autorisation, on reprendra le calendrier régulier », a lancé le commissaire, exposant ainsi son plan A.

Si ce feu vert accordé par les quatre provinces n’est pas possible, la ligue passera au plan B, composé d’environnements protégés comme celui tenu à Québec fin novembre pour sept équipes. La première fin de semaine des bulles aurait lieu du 22 au 24 janvier.

Au Québec, quatre bulles regroupant chacune trois équipes seraient constituées. Chacune des équipes disputerait deux matchs en trois jours. La même formule serait utilisée dans les Maritimes, avec deux bulles de trois équipes.

La semaine suivante, la LJHMQ passerait à la vitesse supérieure avec trois bulles de quatre équipes au Québec pour un événement de six matchs par club, répartis sur neuf jours. Pour ce qui est des six équipes des Maritimes, elles seraient regroupées dans un même environnement protégé pour une série de cinq rencontres en huit jours.

Et il ne semble pas y avoir de plan qui viserait à mettre fin à la présente saison si jamais la situation sanitaire empirait. « Nous n’avons jamais parlé d’annuler la saison », a assuré M. Courteau.

Selon ce dernier, toutes les équipes viennent de recevoir le cahier de charges afin de présenter leur candidature pour organiser un environnement protégé. Pour la première bulle, les organisations hôtesses doivent notamment garantir l’accès à six vestiaires pour trois équipes, soit deux par formation. De plus, il ne doit y avoir aucune autre activité dans l’aréna durant cette période.

Le Drakkar potentiellement intéressé

L’organisation du Drakkar pourrait être potentiellement intéressé à organiser une des bulles à venir. La décision sera prise dans les prochains jours, après avoir bien étudié le cahier de charges.

« Il y a bien des choses à vérifier comme les hôtels, les restaurants et les exigences de la santé publique. Reste aussi à voir l’intérêt du conseil d’administration et de la Ville de Baie-Comeau. On verra par la suite si on dépose ou non notre candidature », a expliqué le directeur administratif de l’équipe, Étienne Fortier.

Dans un contexte d’environnement protégé, la ligue prévoit que chaque équipe disputera une trentaine de matchs, « mais tout va être tributaire des exigences de la santé publique », a soutenu Martin Lavallée, le bras droit du commissaire et responsable du dossier COVID. « Si on peut réduire le temps entre les événements, on pourrait peut-être en faire plus », a-t-il affirmé.

En après-midi mardi, le comité hockey de la LHJMQ devait se réunir pour statuer sur la durée et les modalités de l’importante période de transactions des Fêtes. Le comité devra aussi se pencher sur l’élaboration d’une formule pour les séries éliminatoires. Les propositions seront ensuite soumises aux équipes.

« Tous les éléments sont sur la table », a fait valoir Gilles Courteau qui, par ailleurs, croit encore qu’il y aura un tournoi de la Coupe Memorial en 2021. « Ce serait néfaste et malheureux si nos partenaires de l’Ouest et de l’Ontario ne pouvaient entreprendre leur saison. »