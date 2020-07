La journée de golf de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles payante de près de 20 000$

Il faut être créatif et s’adapter pour les campagnes de financement en cette période de pandémie et avec les mesures en place. La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles l’a fait pour sa Journée de golf du 8 juillet et son événement lui rapporte au final près de 20 000$, soit 19 760$.

Dans le contexte d’une formule différente de 2019, ce sont 80 joueurs qui ont participé au rendez-vous de 2020 sur les allées du Club de golf Ste-Marguerite. « Tout le monde est content, même si le soleil est sorti tard », souligne Guy Couture, directeur administration et développement de la Fondation.

« On ne peut pas comparer à l’an passé où on avait un président d’honneur qui a pu rapporter 6 000 $ et la vente de billets pour près de 5 000 $. Malgré les circonstances, nos grands donateurs (Alouette, IOC et autres) ont donné », renchérit M. Couture, satisfait de la collaboration du Club de golf Ste-Marguerite.

Dans les circonstances, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a dû être créative et s’adapter pour aller chercher des sous. Un encan en ligne en collaboration avec Signature Pro a permis de récolter près de 3 000 $. Cette façon de faire en marge de l’événement pourrait intéresser d’autres organisations.

« Tout le monde en sort gagnant », conclut Guy Couture.

Pour l’aspect sportif de la journée, les golfeurs ont pris le départ aux dix minutes en simultané dès 9h le matin jusqu’à 13h30. Ils ont également profité d’un dîner offert par Aramark.