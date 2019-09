La Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes soulignée

Le 20 septembre est la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes. En collaboration avec la travailleuse sociale Johannie Roy, à l’emploi du Cégep de Sept-Îles, l’équipe du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) tient en ce vendredi un kiosque d’animation dans le hall d’entrée du Cégep.

Éric Martin

Cette activité se déroule le jour-même de la 38e édition de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes sous le thème « Les défis : portons-les aussi! ».

À ce kiosque d’animation s’ajoute une tournée des classes pour déconstruire les mythes et préjugés en matière d’agression à caractère sexuel. C’est aussi là l’occasion de dévoiler une nouvelle brochure produite par le regroupement québécois des CALACS à cet égard.

Cette action de sensibilisation découlant, avant tout, d’obligations reliées à la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements supérieurs a été adoptée le 8 décembre 2017.

Pour ce faire, les établissements d’enseignement ont dû établir une politique qui aura pour objectif de prévenir et de combattre les violences à caractère sexuel. Le but recherché est d’assurer que les lieux d’études et de travail soient sains, sécuritaire et respectueux. Il en résulte aussi une obligation de référencement vers les ressources appropriées.