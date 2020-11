La Guignolée des Chevaliers de Colomb rapporte un peu plus de 5 000$ au Comptoir alimentaire de Sept-Îles

À une semaine de sa Collecte de paniers de Noël, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) reçoit une précieuse aide. Un montant de 5 040$ lui a été remis grâce à la Guignolée des Chevaliers de Colomb, organisée le 14 novembre en collaboration avec le Club Richelieu.

La population pourra contribuer au CASI le 26 novembre prochain lors de la Collecte de paniers de Noël qui vient remplacer en cette année de pandémie la Grande guignolée des médias. Bénévoles et membres des médias seront à différentes intersections de Sept-Îles pour recueillir les dons en argent et en denrées non périssables.