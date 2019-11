La grève est suspendue chez Tshiuetin

La grève des employés de Transport ferroviaire Tshiuetin est temporairement suspendue. L’employeur et le syndicat ont convenu de procéder à un blitz de négociations jusqu’au 15 décembre afin de régler le conflit pour de bon.

La compagnie et ses employés ont accepté certaines concessions afin de mettre un terme à la grève. Les employés ont accepté de réduire leur horaire de travail de 40 à 35 heures par semaine en contrepartie d’améliorations au niveau du salaire et des conditions de travail.

« Si on arrive à une entente d’ici le 15, on va présenter ça à nos membres pour une nouvelle convention collective qui irait jusqu’en décembre 2020. On sait que l’entreprise est dans une situation financière précaire. C’est pour cette raison qu’on voulait une convention de courte durée, au cas où les choses changent dans entre-temps », affirme le conseiller de la CSN, Réjean Bradley.

Les employés de Transport ferroviaire Tshiuetin étaient en grève depuis le 27 septembre dernier.