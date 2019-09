La FTQ marchera pour le climat

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de la Côte-Nord et ses syndicats affiliés seront présents aux marches pour le climat de Sept-Îles et de Baie-Comeau demain.

L’invitation a été lancée à toutes les unités syndicales. « Les lois du Québec encadrent très sévèrement le droit de grève et nous interdisent d’y recourir en dehors d’une période déterminée mais j’invite tous les travailleurs qui sont en congé ainsi que la population en générale à se joindre aux étudiants », a déclaré le conseiller régional FTQ Côte-Nord, Pascal Langlois.

À Sept-Îles, un rassemblement aura lieu devant le cégep dès 8h et la marche débutera à 9h30. Pour Baie-Comeau, le rassemblement est également prévu au cégep à 12h30 et la marche débutera à 13h30.