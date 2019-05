La FTQ Côte-Nord expose 35 ans d’histoires

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) de la Côte-Nord sortira des chantiers du 22 mai au 6 juin prochain. Elle relatera Une vision, des histoires – 35 ans du Fonds de solidarité FTQ par le biais d’une exposition au Musée régional de la Côte-Nord située à Sept-Îles.

L’exposition retracera le parcours du Fonds de solidarité FTQ, tout en présentant ses impacts dans la communauté à travers les années.

«Une occasion unique de commémorer une histoire insoupçonnée et de découvrir une innovation économique et sociale unique au Québec, qui fait appel à la solidarité des travailleuses et des travailleurs depuis 35 ans», souligne la FTQ Côte-Nord dans un communiqué.

Le public pourra apprendre comment le Fonds de solidarité FTQ «a su devenir un important outil économique et social au Québec et comment ses fondateurs ont su insuffler de fortes valeurs à ce mouvement collectif».

De nombreux documents, photographies et vidéos alimenteront l’exposition. Le visiteur pourra aussi découvrir comment la vision de la FTQ s’incarne à travers maintes histoires façonnées par les bâtisseurs du Québec d’aujourd’hui et de demain.

Louis Laberge et Fernand Daoust, principaux acteurs de cette histoire, raconteront comment le Fonds a modifié l’économie du Québec depuis 35 ans.

L’exposition Une vision, des histoires – 35 ans du Fonds de solidarité FTQ pourra être vue gratuitement le dimanche 2 juin entre 13 h et 17 h. Elle est au calendrier jusqu’au 6 juin au Musée régional de la Côte-Nord du 500, boulevard Laure.