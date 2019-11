La formation féminine de volleyball des Voyageurs suit son plan de match

Le plan de match des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin suit son cours après deux tournois sur le circuit collégial Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (division 2). La troupe de l’entraîneure-chef Lucie Boudreau a d’ailleurs compilé un dossier de deux victoires et deux défaites lors du rendez-vous de samedi à Alma.

Les joueuses de l’équipe septilienne répondent bien aux objectifs demandés. Elles se montrent plus constantes au premier contact et diminuent les erreurs directes.

Les Voyageurs ont disputé deux bonnes parties contre les formations de tête, Chicoutimi et Jonquière.

« On a tiré nos meilleurs matchs contre les grosses équipes. On a pris un set à Jonquière et au premier contre Chicoutimi on a offert du jeu équivalent. On est dans le coup », a indiqué la coach, contente de voir que sa troupe n’est pas son propre adversaire, diminuant les fautes sur le terrain.

Lucie Boudreau a également salué la performance de sa troupe en fin de journée, malgré la fatigue.

« On est sur la bonne voie, mais il reste encore place à amélioration. La planification annuelle suit son cours », a-t-elle conclu.

Le prochain tournoi des Voyageurs a lieu le 30 novembre à Chicoutimi.