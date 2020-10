La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles et le Bavard et l’Ivrogne dans votre salon!

La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles (FRHSI) et le Bavard et ’Ivrogne font équipe pour vous permettre de souligner l’esprit des Fêtes ensemble, dans votre salon, en cette année 2020 que l’on n’oubliera jamais. Chaque samedi, du 14 novembre au 19 décembre, soutenez le restaurant ainsi que la Fondation en vous offrant une solution de party parfaite ou une suggestion de cadeau.

Les partys de bureau en salle se feront certainement rares, pour ne pas dire inexistants, en ce quotidien de 2020 teinté par la couleur de la COVID-19.

La Fondation régionale hôpital Sept-Îles s’est inspirée de nombreux organises qui ont proposé des versions à domicile de soirée. Grâce à une belle collaboration avec Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard du Bavard et l’Ivrogne, les deux partenaires offriront une gargantuesque boîte repas du temps des Fêtes.

« Il n’y a pas de party de Noël. On a décidé de se démarquer avec ce qui a été fait cet été. On fonce pour Noël », a mentionné Guy Couture, directeur administration et développement pour la Fondation.

Pour 250$, vous aurez droit à une boîte repas trois services pour quatre personnes, « ou deux qui mangent beaucoup », est-il écrit dans les détails du contenu. Au menu, entrées mixtes, canard entier farci accompagné de pommes de terre, purée de panais topinambour et carottes nantaises ou tourtière de luxe avec viande du terroir québécois et foie gras comme plat principal et rassemblements de desserts sucrés, raffinés et réconfortants. Pour les groupes plus nombreux, des options sont aussi possibles.

Suggestion cadeau!

À la recherche d’une idée cadeau pour vos amis, votre famille ou vos collègues de travail, offrez leur une boîte cadeau comprenant une bouteille de vin, des épices à steak du Bavard et l’Ivrogne, un bébé meringue, party mix, figues sèches et miel aromatisé pour 125$.

La boîte repas ou la boîte cadeau, une façon d’encourager une entreprise locale et de soutenir votre fondation de santé. Pour réservation ou pour plus d’informations, communiquez avec la FRHSI au 418 962-9761, poste 452407 ou par courriel à cindy.basso.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.

