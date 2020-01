La fin d’une tradition pour le souper des bénévoles!

La Ville de Sept-Îles a fait son choix! C’est lors d’un spectacle-gala qu’elle reconnaîtra ses bénévoles le 22 avril dans le cadre de la 46e édition de la Semaine de l’action bénévole. Fini le traditionnel souper à l’aréna Conrad-Parent la veille du bal de graduation des étudiants de l’école Manikoutai, une tradition de près de 40 ans.

« L’objectif de l’événement est de remercier et de mettre sous les projecteurs les personnes et les organisations qui font de notre ville un milieu dynamique, où les gens s’entraident… On souhaite que les personnes sentent qu’ils font vraiment une différence et qu’ils soient fiers de s’impliquer bénévolement », mentionne David Bernier, superviseur au Service des loisirs et de la culture et organisateur de l’activité.

La Ville de Sept-Îles s’inspirera du thème de la Semaine de l’action bénévole, Bénévoler, c’est chic!

Pour la partie « Gala », les responsables de l’événement de reconnaissance décerneront des prix à différents organismes et bénévoles durant la soirée. La population est d’ailleurs invitée à soumettre la candidature d’un bénévole, d’un organisme ou d’un événement qui a un impact dans la collectivité. Un court formulaire est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet La Ville/Reconnaissance du bénévolat. Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 14 février.

Pour le volet « Spectacle », place à l’humoriste-imitateur Benoît Paquette, la voix de plusieurs personnages de l’émission ICI Laflaque sur les ondes de Radio-Canada. Il collabore également à l’émission Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les différents organismes du milieu recevront leurs invitations en mars pour l’événement qui aura lieu le 22 avril à la Salle Jean-Marc Dion.

Le Service des loisirs et de la culture compte tenir cette formule de gala une fois tous les cinq ans. « Entre temps, des activités diversifiées visant à souligner l’engagement bénévole seront proposées annuellement », mentionne la Ville de Sept-Îles.