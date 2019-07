La fête se poursuit au Vieux-Quai, beau temps, mauvais temps

Pluie, pas pluie, la fête continue aux Vieux-Quai en Fête. Les activités se poursuivent à la 26e édition de ce rendez-vous estival à Sept-Îles.

En musique, après Ludovick Bourgeois et Manu Militari hier, pour vendredi, sur la scène principale (Loto-Québec), Rodeo Drive Country Band (19h) sera suivi à 21h de Laurence Jalbert.

Sur la scène diversité Telus, sous le chapiteau, les amateurs de musique alternative seront servis à souhait avec Groovy Aardvark, précédé du groupe aux souches septiliennes, Gou-H.

Pour les fervents de country, la scène ITUM s’animera de plusieurs spectacles à compter de 13h : Yannick Normand et Lise Ayers, Donald Bélanger, Conrad Stéphane et le duo Marc et Nancy.

Il y a également de la vie sous la tente jaune, avec Clopin Lanouille et Monsieur Nono ainsi que le trio musical formé de Myriam Saucier, Daniel Otis et Isabelle Désy.

Soccer et dodgeball libres sont offerts dans la zone sportive IOC.

Pour en savoir plus sur la programmation des journées à venir, consultez le www.vieuxquaienfete.com. Pour un suivi des ajustements apportés par l’organisation et pour demeurer à l’affût des dernières nouvelles du Vieux-Quai en Fête, référez-vous à sa page Facebook.