La fête du Canada célébrée autrement

C’est de façon virtuelle que seront unis les habitants du pays afin de célébrer la fête du Canada le mercredi 1 juillet. Deux émissions télévisées pancanadiennes sont au programme, réunissant des artistes aux styles variés et issus de divers milieux.

La fête du Canada à travers le pays, en début d’après-midi, sera animée par Pierre-Yves Lord et Serena Ryder. Les deux coanimateurs mettront à l’honneur des artistes représentant le Canada, tout en célébrant la diversité culturelle, l’excellence sportive, la culture et les langues autochtones. On y verra les prestations de Marc Hervieux, Laurence Nerbonne et Sarahmée, Kelly Bado et Patricia Cano. L’orchestre du Centre national des Arts et le Ballet Atlantique Canada y prendront part également.

L’émission du soir, La fête du Canada ensemble, également animée par le duo Lord-Ryder, offrira des collaborations artistiques originales entre artistes, d’un bout à l’autre du pays.

Étoffée et diversifiée, la programmation musicale réunit Alanis Morissette, Radio Radio, Avril Lavigne, Alan Doyle, Sarah McLachlan, Alex Nevsky, Charlotte Cartin, Joel Plaskett, Roxane Bruneau, Shane Koyczan, Natasha Kanapé Fontaine, Loud, Alexandra Stréliski, Corneille, Ria Mae, Damien Robitaille, Haviah Mighty et les formations The Sheepdogs et The Jerry Cans.

Un volet danse est prévu et sera assuré par Guillaume Côté du National Ballet of Canada, Vanesa Garcia-Ribala Montoya des Grands Ballets Canadiens, ainsi qu’Alanna McAdie du Royal Winnipeg Ballet.

C’est un bouquet d’images des plus beaux feux d’artifice de la fête du Canada des années précédentes qui remplacera le traditionnel feu d’artifice.

Les émissions seront retransmises sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC (de 13 h à 14 h et de 20 h à 22 h, heures de l’Est), ainsi que sur les plateformes numériques de Patrimoine canadien.

Trousse virtuelle

Pour animer la fête à la maison, Patrimoine Canada a élaboré une trousse de célébration virtuelle disponible en ligne. Elle comprend plusieurs coffrets d’activités. Le coffret Feuille d’érable, met l’accent sur les arts et la culture. Les autres proposent des activités en lien avec l’histoire du Canada et ses traditions, ainsi que des activités de plein air et culinaires.