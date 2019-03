La desserte de denrées est prolongée pour l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord

Le NM Bella Desgagnés se mouillera dès la semaine prochaine soit à la date prévue du 1er avril, dans la région. Les citoyens de la Basse-Côte-Nord et de l’île d’Anticosti pourront toutefois profiter du prolongement du service de désenclavement hivernal (route et aérien) jusqu’à la mi-avril.

Ce service offert par la STQ vise l’acheminent de denrées périssables au Programme de Nutrition Nord Canada. Les commandes se doivent d’être passées avant le jeudi 16h pour être livrées la semaine suivante par avion ou par la route, en fonction du calendrier.

Pour le service aérien (Air Boréalis), depuis Natashquan, les municipalités desservies sont La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière et Saint-Augustin, et ce pour les mardis 2, 9 et 16 avril.

Pour le service routier dispensé par le Groupe Morneau, les villages de livraison sont Kégaska, Rivière St-Paul, Vieux-Fort et Blanc-Sablon pour les trois premières semaines du mois d’avril.

«Au-delà de ces dates, les informations seront communiquées au moment opportun», indique la STQ.