La démolition d’un restaurant était attendue depuis longtemps

Il aura fallu 15 ans pour que l’ancien Restaurant du Boulevard soit enfin démoli. À l’abandon et non sécuritaire, plusieurs citoyens demandaient à la Ville d’agir dans le dossier depuis plusieurs années.

Situé sur le Boulevard des Îles, le bâtiment aura vu défiler plusieurs bannières au fil des décennies. Le FDI, l’épicerie du Portage puis le Restaurant du Boulevard se seront succédé dans le temps. Abandonné depuis près de 15 ans, l’immeuble était désaffecté et devenu dangereux pour les citoyens de Port-Cartier selon Marylène Bergeron, conseillère tourisme et relations avec le milieu pour la municipalité.

«Ça fait longtemps que les gens demandent à ce qu’il soit démoli. Esthétiquement parlant, ce n’était pas du tout agréable à voir», affirme-t-elle.

Propriétaire

La Ville de Port-Cartier a finalement eu gain de cause dans sa requête en démolition et a ainsi pu procéder à l’opération tant attendue la semaine dernière, aux frais du propriétaire du bâtiment. Mme Bergeron n’a pas pu dire toutefois quand, et si, la municipalité serait bel et bien remboursée. Elle n’était pas non en mesure de révéler les raisons expliquant un tel délai.

«C’est dans la cour de nos dossiers juridiques, ça suit son cours. C’est tout ce que je peux dire», soutient-elle.

Il a été impossible de savoir qui était le propriétaire du terrain et du bâtiment.

Sur sa page Facebook personnelle, le maire de Port-Cartier a tenu à remercier les citoyens de leur patience.

«Merci pour votre compréhension. Au point de vue légal nous avons plusieurs étapes à franchir dans ce type de dossiers avant d’en arriver à améliorer votre qualité de vie. Je peux vous assurer que nous sommes très préoccupés par ce genre de situations», a-t-il publié vendredi dernier.

Il est impossible pour l’instant de savoir ce qu’il adviendra du terrain, qui demeure la propriété du même individu. Zoné commercial, l’endroit pourra bientôt accueillir d’éventuels nouveaux projets.