La dame portée disparue au lac Walker a été secourue

La dame portée disparue dans le secteur du lac Walker de la Réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles depuis le 1er juillet a été localisée et secourue, confirme la Sûreté. du Québec. Les opérations de sauvetage pour la récupérer ont été menées par les spécialistes et les Forces armées canadiennes en raison de l’endroit où elle a été retrouvée. La dame est consciente. Selon nos sources, la femme âgée de 64 ans, originaire de la rive-nord de Montréal, souffrirait de blessures mineures et d’hypothermie.