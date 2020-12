La croix de Natashquan est de nouveau illuminée

Après des mois de travail, les Natashquanais peuvent de nouveau admirer la croix illuminée située en face de l’église, éclairer leur communauté.

Au mois d’août, l’imposante croix de fer pesant 2 200 lbs et construite en 1987 avait été retirée de son socle pour des travaux de restauration. Les travaux auront permis de peinturer la croix et d’y installer un nouveau système électrique.

La croix a été remise sur son socle à la mi-octobre, mais il manquait encore des lumières sur une section de la croix. Celles-ci ont finalement été installées à la fin du mois de novembre et l’illumination de la croix fut alors possible. Au cours des dernières années, l’illumination de celle-ci n’était plus possible en raison de problème au système électrique.

Le comité de soutien à la fabrique de Natashquan tient à souligner l’implication des nombreuses personnes qui n’ont pas compté leurs heures pour permettre la réalisation de ce projet.

La restauration a été rendue possible par une campagne de financement organisé par le comité de soutien à la fabrique de Natashquan. Celle-ci a réussi à amasser un montant de plus de 5 500 $ grâce à des contributions en argent et des dons en ligne par l’entremise de la plateforme GoFundMe.

Au total, le coût de la restauration s’élève à environ 2 500 $. Avec l’argent restant, le comité de soutien à la fabrique de Natashquan souhaite réparer le système électrique de la croix et faire l’achat de la porte du cimetière.