La croix de Natashquan est de retour sur son socle

La croix de fer de Natashquan fait de nouveau face à la mer alors qu’elle a été réinstallée sur son socle après des travaux de restauration qui ont eu lieu au cours des deux derniers mois.

Les travaux consistaient notamment à peinturer la croix qui en avait bien besoin et à installer un nouveau système électrique. L’installation électrique n’est pas encore terminée. Il manque des lumières sur une section de la croix. Celles-ci devraient bientôt être livrées et installées selon la mairesse de Natashquan et membre du comité de soutien à la fabrique, Marie-Claude Vigneault. L’illumination de la croix devrait avoir lieu d’ici une à deux semaines.

La croix a été construite en 1987 par Jacques Landry, Normand Landry, Charlie Dupuis et Luce Dupuis. Le fer de la croix provient d’un dôme de l’ancienne compagnie Aconit. Elle a un poids de 2 200 livres.

Le comité de soutien à la fabrique de Natashquan tient à remercier tous les gens qui ont contribué à la campagne de sociofinancement et aussi à souligner le travail de Ovila Landry qui fut le maître d’œuvre de la restauration.

Avec l’argent restant provenant de cette collecte de fonds, le comité veut l’utiliser pour la restauration des portes du cimetière de l’église.