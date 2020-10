La COVID touche Anticosti

L’île d’Anticosti n’est plus épargnée par la pandémie. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord vient d’annoncer que de nouveaux cas (moins de cinq) de COVID-19 ayant un lien épidémiologique ont été enregistrés sur l’île d’Anticosti.

Les personnes concernées sont actuellement en isolement à domicile et leur état est stable selon le CISSS. Il précise que « ceux qui ont eu des contacts à risque avec ces personnes ont été identifiés, évalués, mis en isolement et leur dépistage est planifié. L’enquête épidémiologique est en cours et la situation est surveillée de très près par la santé publique ».

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle qu’il est recommandé d’éviter les déplacements non-essentiels vers les régions aux paliers d’alerte orange et rouge et qu’il faut respecter les mesures (se laver les mains, porter le masque, respecter la distance de deux mètres…).