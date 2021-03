La Côte-Nord représentée au jury de Délie ta langue !

Djavan Habel-Thurton est journaliste à Radio Canada à Sept-Îles. Il va être membre du jury du concours oratoire Délie ta langue dont la finale se déroulera le 29 mars prochain.

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal (BVLFF) est à l’origine de l’organisation de ce concours d’éloquence en français. Il est ouvert aux étudiants et étudiantes de toutes disciplines, inscrits au 1er cycle à l’Université de Montréal et à l’Université du Québec à Rimouski.

Djavan Habel-Thurton sera donc membre du jury. Il est lui-même un ancien de l’Université de Montréal où il a étudié en journalisme. Mais il a surtout été champion du monde de débat francophone en 2017.

C’est sa deuxième participation en tant que membre du jury. «J’ai toujours beaucoup aimé les présentations orales, les occasions de discuter, de débattre. Je suis passionné d’actualité et de culture générale», précise-t-il. Tout a commencé au secondaire avec le concours oratoire entreprendre, depuis il n’a jamais cessé de pratiquer l’art oratoire.

«J’ai rapidement participé à des débats notamment au Cégep et à l’université.» En 2017, il participe à la finale de débat francophone à Paris. Il doit affronter une cinquantaine de participants. «Il y avait des équipes françaises, russe, britanniques… J’y suis allé avec un ami. Il nous a fallu adapter notre style de débat car c’est un peu différent entre l’Amérique du Nord et la France.»

Le thème de la finale était : faut-il pardonner mais ne pas oublier. «Je faisais partie de l’opposition. Les débats étaient longs puisqu’il y avait huit tours de parole de 6 à 8 minutes.» Lorsqu’on lui demande ce qu’il a ressenti avec cette victoire: «une joie immense, de la surprise de me rendre aussi loin».

Il va donc maintenant juger des étudiants sur plusieurs critères : est-ce que le texte est inspirant, est-ce que la syntaxe est parfaite, est-ce que grammaticalement c’est excellent…

Les jeunes vont devoir expliquer comment un dicton qu’ils ont choisi se rapproche de leurs valeurs. Ils sont dix à participer à la finale. Voici quelques exemples des expressions qu’ils ont choisi : Blanc comme neige, Perdre le Nord, Revenons à nos moutons…

Djavan sera accompagné dans le jury par Marie-France Bazzo, comme présidente, Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (2006-2015) et délégué général du Québec à Paris (2000-2005), Marie-Thérèse Fortin, comédienne et Sarahmée, rappeuse.

En raison de la pandémie, tout se fera de façon virtuelle par Internet. Comme le précise Djavan, cela peut être un atout pour certains étudiants participant ou un handicap.

Le concours d’éloquence Délie ta langue! mise sur les habiletés des concurrents et des concurrentes à utiliser des expressions françaises de pair avec un enjeu social. Ce concours a pour objectifs de leur permettre de développer des compétences en art oratoire et de maîtriser leurs prises de parole en public, en plus de promouvoir la langue française dans sa diversité.

À l’issue de cette finale, trois prix seront décernés par un jury et un prix sera décerné par le public. La finale est accessible gratuitement, sur inscription, ici.