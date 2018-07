La Côte-Nord part pour la 53e Finale des Jeux du Québec

25La Côte-Nord déléguera 141 athlètes à la 53e Finale des Jeux du Québec, tenue cette année à Thetford. Le premier bloc de compétitions s’amorce ce samedi 28 juillet, au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

Collaboration Sylvain Turcotte/Steve Paradis

La délégation nord-côtière arrivera sur les lieux quelques heures avant la cérémonie. Les athlètes de la région de Sept-Îles quittent jeudi soir pour un coucher à Baie-Comeau et l’ensemble du groupe partira vendredi matin pour vivre les Jeux.

Cette année, le groupe est un peu moins imposant que par les années passées. «C’est parce qu’il y a quelques disciplines dans lesquels on ne participe pas cette année», explique le chef de délégation Philippe LeBreux, citant entre autres le soccer féminin et le tennis.

Au premier bloc, qui s’étend du 28 au 31 juillet, on retrouvera l’athlétisme, le triathlon, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le volleyball (féminin et masculin) et le vélo de montagne. LeBreux identifie les deux premiers comme sports où la Côte-Nord a des chances de médailles.

«Dans les sports d’équipe, c’est historiquement plus dur de bien figurer pour nous, mais dans des sports comme l’athlétisme, le triathlon et la natation (au deuxième bloc), on a de belles opportunités de grimper sur le podium», fait-il valoir.

Porte-drapeau

Sans vouloir évidemment faire de l’ombre aux autres athlètes, le chef de délégation identifie spontanément comme espoir de médaille le jeune Kameron Driscoll, de Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord, qui prendra part aux épreuves de lancer en athlétisme.

«Et Kameron est encore éligible pour revenir aux Jeux dans deux ans, car même s’il compétitionne chez les juvéniles, il est d’âge cadet. C’est un athlète exceptionnel», de faire valoir le chef de mission à propos du jeune Driscoll qui sera, en toute logique, porte-drapeau de la délégation régionale à la cérémonie d’ouverture.

L’athlète de 14 ans s’est imposé au lancer du poids lors des trois derniers rendez-vous du Championnat provincial d’athlétisme du RSEQ, raflant l’or chez les cadets en 2017 et 2018, la même couleur de médaille en 2016, mais dans la catégorie benjamin.

Du 1er au 4 août se déroulera le second bloc de compétitions, avec le basketball, la natation, le soccer masculin, le volleyball de plage, le tennis, la voile et le cyclisme sur route. La Côte-Nord n’est pas de la partie dans les trois dernières disciplines. Pour le volleyball de plage, la région aux couleurs bleu et orange ne compte qu’un duo chez les filles.

Parlant de la deuxième portion de la 53e Finale, cinq athlètes de l’est de la côte y seront après avoir été du premier bloc. Il s’agit des Port-Cartois Laurianne Vigneau (triathlon/natation en eau libre), Antoine Girard (triathlon/natation) et Maxim Dumas (triathlon/natation) et des Septiliens Maxim Laplante (vélo de montagne/natation) et Maryane Boudreault (baseball/basketball féminin).

Belle expérience

En bon chef de mission, Philippe LeBreux a tenu à rappeler que les Jeux du Québec ne se limitent pas à une simple compétition pour ceux et celles qui y participent. Il s’agit aussi d’une belle expérience de vie pour un adolescent.

«Pour plusieurs, ça va représenter une première expérience à un événement d’envergure et ça ne s’oublie pas, souligne-t-il. Pour d’autres, ce sera peut-être l’étincelle qu’ils leur manquaient pour s’entraîner plus fort et passer à un niveau supérieur.»

Suivez sur notre site web et notre page Facebook pour la prestation des athlètes de la Côte-Nord à cette 53e Jeux du Québec au calendrier du 27 juillet au 4 août à Thetford. Vous pouvez également suivre le www.facebook.com/JdQ.CTN ou le site Internet de la Finale au thetford2018.jeuxduquebec.com.

Athlètes de l’est de la côte

Bloc 1 – 28 au 31 juillet 2018

Athlétisme

Mason Buckle (Blanc-Sablon)

Anne Brochu (Port-Cartier)

Jules Croteau (Sept-Îles)

Camille Desjardins (Sept-Îles)

Kameron Driscoll (Saint-Augustin)

Shaun Fequet (Rivière St-Paul)

Max Sheppard (Blanc-Sablon)

Baseball

Félix Arseneault (Havre-Saint-Pierre)

Maryane Boudreault (Sept-Îles)

Olivier Dion (Sept-Îles)

Xavier Ellias (Sept-Îles)

William Flowers (Havre-Saint-Pierre)

Benoît Leblanc (Sept-Îles)

Alexis Marchand (Sept-Îles)

Simon-Olivier Ross (Sept-Îles)

Golf

Dominic Blouin (Sept-Îles)

Tir à l’arc

Philippe Castilloux (Sept-Îles)

Vincent Landais (Sept-Îles)

Jérémy Leblanc (Sept-Îles)

Ély-Charle Noël (Sept-Îles)

Andréane Saucier (Sept-Îles)

Triathlon

Maxim Dumas (Port-Cartier)

Antoine Girard (Port-Cartier)

Jacob Girard (Port-Cartier)

Anélia Lapierre (Port-Cartier)

Isaac Moreau (Port-Cartier)

Laurianne Vigneau (Port-Cartier)

Vélo de montagne

Marc-Antoine Fortier (Sept-Îles)

Maxim Laplante (Sept-Îles)

Volleyball féminin

Anna Boily (Sept-Îles)

Marianne Caissy (Sept-Îles)

Marie-Pier Chouinard (Sept-Îles)

Émilie Doucet (Sept-Îles)

Jasmine Dresdell (Sept-Îles)

Émilie Gagnon (Sept-Îles)

Laurence Larrivée (Sept-Îles)

Frédérique Maltais (Port-Cartier)

Volleyball masculin

Anthony Chapados (Sept-Îles)

Zachary Collin (Port-Cartier)

Raphaël Flowers (Havre-Saint-Pierre)

Danick Girard (Sept-Îles)

Charles Landry (Sept-Îles)

Justin Landry (Sept-Îles)

Marc-Olivier Lapierre (Sept-Îles)

Émile Lemieux (Forestville)

Ben Moreau (Sept-Îles)

Matis St-Amand (Sept-Îles)

Jessy Tremblay (Sept-Îles)

Bloc 2 – 1 au 4 août 2018

Basketball féminin

Kim Bacon-Jomphe (Sept-Îles)

Maryane Boudreault (Sept-Îles)

Mathilde Cormier (Havre-Saint-Pierre)

Amélie Dionne (Havre-Saint-Pierre)

Élyse Gagnon (Sept-Îles)

Stella Gough (Sept-Îles)

Jessica Lebrun (Sept-Îles)

Maxim Lessard (Sept-Îles)

Léa Losier (Sept-Îles)

Anne-Sophie Perron (Havre-Saint-Pierre)

Krystel Pomerleau (Sept-Îles)

Basketball masculin

Moayé Ariel Wilfried Konan (Sept-Îles)

Hubert Marquis (Sept-Îles)

Gabriel Martin (Sept-Îles)

Émile Normand (Sept-Îles)

Philippe Normand (Sept-Îles)

Vincent Potvin (Sept-Îles)

Natation

Xavier Bouchard (Sept-Îles)

Clara Brochu (Port-Cartier)

Élodie Cyr (Sept-Îles)

Maxim Dumas (Port-Cartier)

Mia Dupré (Sept-Îles)

Marc-Antoine Gagnon (Port-Cartier)

Antoine Girard (Port-Cartier)

Thomas Girardin (Sept-Îles)

Maxim Laplante (Sept-Îles)

Natation en eau libre

Laurianne Vigneau (Port-Cartier)

Soccer masculin

Benoît D’Astous (Sept-Îles)

Ludovic Desjardins (Sept-Îles)

Thomas Lebel (Sept-Îles)

Christophe Leblanc (Sept-Îles)

Félix McMullen (Sept-Îles)

Samuel Rondeau (Sept-Îles)

Volleyball de plage féminin

Annie-Pier Dominique (Sept-Îles)

Cloé St-Gelais (Sept-Îles)

Entraîneurs/Accompagnateurs

Étienne Lanouette (Sept-Îles) Athlétisme

Marie-Pier Blais (Havre-Saint-Pierre) Basketball féminin

Denis Gagnon (Sept-Îles) Basketball féminin

Josée Boudreault (Sept-Îles) Basketball féminin

Jean-François Marquis (Sept-Îles) Basketball masculin

François Boudreault-Dionne (Sept-Îles) Golf

Caroline Tremblay (Port-Cartier) Natation

Simon Bellerive (Sept-Îles) Soccer masculin

Stéphane Pagès (Sept-Îles) Soccer masculin

Jean Renaud (Sept-Îles) Soccer masculin

Sylvie Castilloux (Sept-Îles) Tir à l’arc

Troy Saucier (Sept-Îles) Tir à l’arc

Frédéric Girard (Port-Cartier) Triathlon

Sébastien Moreau (Port-Cartier) Triathlon

Mario Simard (Sept-Îles) Vélo de montagne

Audrey Marcoux (Sept-Îles) Volleyball de plage féminin

Zéa Blackburn (Sept-Îles) Volleyball féminin

Yannick Bouchard (Sept-Îles) Volleyball féminin

Brian Traverse (Sept-Îles) Volleyball féminin

Jinny Bernier (Sept-Îles) Volleyball masculin

Julie Bernier (Sept-Îles) Volleyball masculin