La Côte-Nord déconfinée le 18 mai

(Mise à jour 13h27) Il sera de nouveau permis de se rendre sur la Côte-Nord et d’en sortir à partir du lundi 18 mai.

C’est ce qu’a annoncé la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault en point de presse cet après-midi, 29 avril.

Voici le plan de déconfinement par région pour de lever graduellement les barrages mis en place pour ralentir la propagation de la COVID-19. La levée progressive des points de contrôle entre les régions se déroulera comme suit :

Le lundi 4 mai, les régions des Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la ville de Rouyn seront les premières à pouvoir lever les barrages routiers.

Le lundi suivant, 11 mai, ce sera le tour de L’Outatouais, (à l’exception de Gatineau), l’Abibiti, LaTuque et le Saguenay-Lac-Saint-Jean d’être déconfinée.

Finalement, les régions de Charlevoix et de la Côte-Nord verront leurs barrages routiers levés le 18 mai. Ce sera aussi le cas pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Aucune date n’a encore été déterminée par la vice-première ministre pour les autres régions encore confinées.

« Soyez exemplaire »

La ministre Guilbault a soutenu que ce calendrier est une ligne directrice qui demeura effective seulement si les citoyens maintiennent leur respect des mesures sanitaires.

« Tout va dépendre de notre discipline et des efforts de distanciation que nous allons maintenir. Je vous demande à continuer à respecter les consignes de Santé publique. Dans l’intervalle, nous allons suivre la situation et on pourra changer ces dates si l’on voit une résurgence du virus. On a été exemplaire dans le dernier mois, on doit être tout aussi exemplaire », a-t-elle ajouté.

Pour l’occasion, elle est accompagnée de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda. Le premier ministre du Québec n’est pas présent aujourd’hui.