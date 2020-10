La Côte-Nord dans le Top 3 des régions minières

L’Association minière du Québec (AMQ) vient de publier une étude sur les retombées économiques de l’industrie minière au Québec sur 2018. Il en ressort que la Côte-Nord se trouve dans le Top 3 des plus importantes régions minières et ce en regard des retombées économiques liées à l’activité minière.

L’activité minière récolte 2,16 milliards de dollars des dépenses des sociétés minières sur un total de près de 10 milliards pour l’ensemble du Québec. Cela représente une hausse de plus de 1,5 milliard depuis 2014 pour la Côte-Nord.

« Outre les dépenses, l’étude démontre que près de 7 120 des quelque 48 000 emplois totaux créés ou soutenus par l’industrie minière sont occupés par des résidents de la région, dont 2 434 emplois directs, ce qui la place au deuxième rang en cette matière (…) Enfin, ce sont près de 175 fournisseurs de l’industrie minière qui ont leur place d’affaires sur la Côte‑Nord », précise l’association par voie de communiqué.

L’industrie minière est à l’origine de près de 20 % du revenu d’emploi total de la Côte-Nord. Le salaire annuel moyen de l’industrie frôle les 104 000 dollars, soit largement supérieur au salaire moyen au Québec, évalué à près de 64 000 dollars. Avec près de deux milliards de dollars, l’industrie minière procure 32 % du PIB total de la Côte-Nord.

Cette étude permet également de répondre à une question qui revient souvent : combien les gouvernements reçoivent-ils de la mise en valeur des ressources minérales? La réponse : plus d’un milliard de dollars annuellement. Plus précisément, ce sont plus de 1,3 milliard de dollars qui ont été versés au seul gouvernement du Québec en 2018, sans compter l’impôt sur le revenu des sociétés. À cela s’ajoutent 500 millions de dollars pour le gouvernement du Canada.

Selon Josée Méthot, présidente directrice génétal de l’AMQ, « il est toujours impressionnant de mesurer la valeur de l’industrie minière dans l’économie québécoise et ce l’est encore plus lorsqu’on le rapporte à l’économie de la Côte-Nord. La tendance à la hausse que connaît la région depuis 2014 est impressionnante. Constater que le secteur minier nord-côtier a su se renouveler et croître au fil des ans est de bon augure pour son avenir. La bonne performance du prix du fer est un autre signe encourageant permettant d’anticiper d’intéressantes retombées économiques pour les années à venir. »

« Grâce à la résilience des travailleurs de l’industrie et leur capacité à innover, les sociétés minières ont su reprendre somme toute rapidement un niveau d’activité comparable à celui qui existait avant la pandémie de la COVID-19. Il sera intéressant toutefois, lors de la réalisation de la prochaine étude des retombées économiques qui dressera le portrait de l’année 2020, de constater quelles répercussions cette crise aura eues, notamment sur l’emploi et les dépenses sur la Côte-Nord. La région est toutefois bien en selle pour surmonter cette situation et continuer de profiter des bénéfices de l’activité minière », conclut-elle.