La Côte-Nord a les atouts pour faire vivre une expérience aux touristes

Principale industrie en croissance sur la planète, le monde touristique doit se réinventer pour se démarquer dans ce marché en pleine ébullition. S’il faut en croire le grand patron de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), le Québec en général, et la Côte-Nord en particulier, ont ce qu’il faut pour saisir ces opportunités de croissance.

Invité de la Chambre de commerce de Manicouagan, Martin Soucy a fait valoir que le touriste de 2020 veut vivre une expérience hors du commun lorsqu’il voyage. « Le Québec doit développer l’expérience touristique », a soutenu le président-directeur général de l’AITQ, soulignant au passage que la Côte-Nord peut se signaler à ce chapitre « avec son territoire fabuleux et ses attraits naturels ».

L’offre de découverte doit aussi être personnalisée, d’ajouter M. Soucy, car le voyageur aujourd’hui « est expérimenté et connecté, souhaite être transformé, veut se mettre en scène et est de plus en plus attentif aux destinations de développement durable ». Encore là, il s’agit de points sur lesquels la région doit miser afin de développer son offre, a-t-il mis en lumière.

Pas de surtourisme

Contrairement à bien d’autres destinations sur le globe, la Côte-Nord n’est pas en situation de surtourisme, loin s’en faut. Mais avant d’en arriver là, Martin Soucy rappelle l’importance de bien identifier et respecter les capacités d’accueil et d’hébergement, d’impliquer les populations locales dans le développement touristique et valoriser les retombées économiques.

Tirer son épingle du jeu en matière touristique peut être très payant. M. Soucy a indiqué que les 35 millions de touristes qui ont visité le Québec en 2018 ont laissé des retombées économiques de 16 G$ et ont permis la création de 400 000 emplois, soit 10 % de toute la force de travail québécoise.

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, a ramené ces chiffres à l’échelle nord-côtière. Ainsi, la région a attiré 532 000 touristes qui ont généré 202 M$ en retombées économiques. Près de 30 % des voyageurs qui ont découvert la Côte-Nord proviennent de l’extérieur du Québec, ce qui représente le troisième plus haut pourcentage dans la province, après Montréal et Québec.

Transport aérien

Dans leur présentation, les deux hommes ont dit misé beaucoup sur le nouveau programme gouvernemental Explore Québec. Ce programme vise à favoriser la création de forfaits à tarif abordable en transport aérien vers huit régions du Québec, dont la Côte-Nord.

D’ici janvier, les agences de voyages et forfaitistes proposeront ces forfaits, qui devront comprendre un minimum de deux nuitées et deux attraits phares dans la région visée. Pour assurer le succès du programme, il faudra toutefois faire en sorte que le service aérien est fiable, ce qui n’est pas toujours le cas sur la Côte-Nord.

Le premier défi de Mario Leblanc sera de s’assurer que « les agences connaissent bien notre territoire pour mettre en marché nos attraits ». Quant à la fiabilité du transport aérien, le directeur de Tourisme Côte-Nord rencontrera la semaine prochaine les dirigeants d’Air Canada et d’Air Liaison « et c’est sûr que cette question sera à l’ordre du jour. On ne peut pas se permettre de rendre un service déficient si on veut attirer les touristes », a-t-il lancé.

Et au-delà du programme Explore Québec, M. Leblanc soutient que Tourisme Côte-Nord ne s’arrêtera pas là. « On a des réflexes à développer chez les Québécois de voyager en avion », a-t-il clamé.

Convenant aussi que les liaisons aériennes régionales devront s’améliorer, Martin Soucy estime qu’avec Explore Québec, « la région va avoir une belle opportunité de forfaitiser son offre ».