La conduite brisée devrait être réparée cette nuit

En raison du bris d’une importante conduite d’égout, la Ville de Sept-Îles a demandé à la population de réduire au minimum l’utilisation de l’eau du réseau municipal le 14 octobre et ce jusqu’à demain samedi. Les eaux se déversent pour l’instant dans la Baie mais le problème devrait être réglé dans la nuit.

Cet avis touche tous les secteurs du centre-ville et le secteur Ferland. À noter que le bris n’affecte pas le réseau d’aqueduc et que l’eau peut être consommée en toute sécurité.

Pour le moment les eaux usées se déversent à raison d’environ 600 m3 à l’heure dans la baie mais « devraient avoir un impact environnemental moindre », selon Patrick Gwillian, directeur général de la Ville de Sept-Îles.

« Cette conduite doit dater d’environ 1997. Or une conduite comme celle-ci devrait durer entre 60 et 100 ans mais nous pensons que c’est le sable présent dans le réseau qui l’a abîmé », confie-t-il. La météo actuelle n’a pas d’impact pour le moment mais la forte pluie annoncée demain pourrait compliquer les choses. Environnement Canada annonce en effet entre 30 et 50 millimètres de pluie ce soir, cette nuit et demain.

« Nous attendons les pièces nécessaires d’un instant à l’autre. La conduite devrait être réparée dans la nuit », renchérit Patrick Gwillian.