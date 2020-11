La Compagnie se retrouve au dépanneur

Un projet de longue haleine deviendra réalité ce vendredi 20 novembre 15h. Après des mois d’efforts, d’investissements et de travaux, la microbrasserie La Compagnie se retrouvera dans les dépanneurs.

La pandémie aura eu ses bons côtés pour les trois propriétaires de La Compagnie, Billy Dumas, Marie-Pier Johnson et Martin Demassieux. « Quand on a fermé en raison de la COVID, ç’a débloqué », souligne le brasseur, Billy.

Le support financier de la SADC et de la MRC de Sept-Rivières a permis aux trois partenaires de faire bouger le projet, estimé à 100 000$, montant attribué aux travaux et à l’équipement, notamment l’encanneuse.

« C’est l’accomplissement d’un long projet, de huit mois. On est content. Notre objectif, c’est de faire de la bière pour Sept-Îles, pas juste disponible chez-nous. Ça demande du jus de bras. Moi, je suis le brasseur, Marie-Pier le côté administration et Martin celui marketing. On a utilisé les forces des trois pour en venir à bout », souligne M. Dumas.

Au dépanneur et…

Parlons du produit final, ce qui se retrouvera dans les dépanneurs dès vendredi, les bières. Les trois succursales du Marché 7 Jours (Comeau, Laure et Plage) ainsi que la Tabagie Gamache auront l’Ouvrière, la Pointe aux Basques et la Wagon Rouge.

Ce ne sera que le début. Billy Dumas indique que dans les jours suivants, le temps que la livraison se stabilise, les mêmes trois bières classiques se retrouveront aussi dans des épiceries de Sept-Îles, soit chez Provigo et IGA. Les restaurants auront aussi prochainement de la bière en fût de La Compagnie. D’autres bières de la gamme classique de La Compagnie s’ajouteront au fil du temps.

Pour répondre à la demande et à cet objectif, la microbrasserie s’équipera de nouvelles cuves pour la fermentation, doublant sa production avec des cuves d’une capacité de quinze hectolitres au lieu de sept. « L’objectif final, c’est de fournir au complet Sept-Îles et les environs », mentionne Billy. D’autres dépanneurs s’ajouteront alors à la liste.