La communauté d’Ekuanitshit se fait justice

Une pancarte a été dévoilée il y a quelques heures dans la communauté d’Ekuanitshit. On y voit deux noms affichés, précisant que ces personnes sont bannies de la communauté pour vente de drogue.

Sur la page Facebook du chef de la communauté, Jean-Charles Piétacho, on peut voir qu’un dévoilement a eu lieu. La pancarte semble avoir été dévoilée il y a peu. Quelques personnes, incluant le chef Piétacho, posent fièrement autour.

Durant un discours, publié sur la page Facebook de la conseillère Josianne Napish, M. Piétacho sert un avertissement aux revendeurs de drogue de sa communauté.

« On en a assez des vendeurs qui se sont permis d’être ici dans la communauté. Le message qu’on adresse, c’est aux membres. Si vous avez besoin d’aide, on est là pour vous aider. Mais s’il vous plaît, arrêtez d’en vendre. Ça touche des enfants. Ça touche des familles. Là, on en a eu assez. L’autorité suprême dans cette communauté, c’est nous autres. On a pris une décision. On a décidé que c’était la façon de faire. Le message est très clair. S’ils ne veulent pas se retrouver sur cette pancarte, ils ont cette possibilité d’arrêter. »

Il n’a pas été possible de joindre M. Piétacho pour le moment.