La CNESST met en garde contre les machines et l’électricité

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mène une campagne médiatique sur le contrôle des équipements électriques lors de travaux.

Selon la CNESST, au cours des cinq dernières années, on déplore 17 587 accidents et 54 décès impliquant une machine. On dénombre également 901 accidents et 15 décès résultant d’un contact avec le courant électrique.

«Les machines doivent être sécurisées en tout temps et, lors d’un entretien ou d’une réparation, il faut toujours appliquer une méthode de contrôle des énergies telle que le cadenassage. Il en va de même pour les travaux sur une installation électrique : il faut couper le courant et cadenasser», rappelle l’organisme gouvernemental.

Des publicités sont diffusées dans les radios, les journaux et sur le web du 20 mai au 16 juin, puis du 19 août au 8 septembre.