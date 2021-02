La CNESST adapte ses guides de normes sanitaires de la COVID-19

Avec les quelques assouplissements aux normes sanitaires qui entreront en vigueur le 8 février, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) apporte en conséquence des ajustements à sa trousse COVID-19.

On retrouvera tout d’abord des modifications au guide générique de normes sanitaires en milieu de travail. Sept guides spécifiques à certains secteurs sont aussi adaptés, soit :

La CNESST rappelle que bien que ces guides, conçus au printemps 2020, soient déjà évolutifs, ils verront entre autres une référence ajoutée à propos des mesures applicables pour la clientèle, notamment le taux d’occupation des commerces.

Les guides ont été montés en collaboration avec les travailleurs et les employeurs de chacun des milieux concernés, « pour que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possible dans le contexte de la pandémie. Ils ont pour but de soutenir les employeurs ainsi que les travailleuses et les travailleurs dans leur prise en charge de la santé et sécurité », indique l’organisme dans un communiqué.