La chambre de commerce finaliste du prix innovation

La chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-Mak-utenam a tenu mardi 20 octobre son assemblée générale annuelle de façon virtuelle. De nouveaux membres sont venus rejoindre le conseil d’administration.

Il s’agissait pour la chambre de commerce de sa première assemblée générale en mode virtuel. David Héroux, président, a tout d’abord tenu à rappeler que « une chambre de commerce ça vit grâce à ses membres et à leur implication ».

Il était très fier d’annoncer que la chambre de commerce est en finale dans la catégorie innovation dans le cadre du concours annuel de la fédération des chambres de commerce du Québec. Et cela dans le cadre du regroupement mis en place entre Sept-Îles et Uashat-Mak-utenam.

Les états financiers ont ensuite été présentés aux membres, suivi par le rapport du président et le rapport d’activités. « Nous sommes fiers des résultats et de finir avec un surplus malgré la situation actuelle », a précisé David Héroux. « Cela n’a pas été une année facile avec la pandémie. » Il a ensuite tenu à remercier tous les membres pour leur implication. « Je tiens à souligner l’apport important de Jessica et Elizabeth dans le cadre de la pandémie. Elles ont bien géré la crise et ont réussi à innover. »

Les objectifs stratégiques de la chambre de commerce d’ici les deux prochaines années sont notamment d’augmenter et de stabiliser le nombre de membres, de stabiliser et de structurer la permanence et le conseil d’administration, d’établir un plan de reconnaissance des membres autochtones et de devenir un incontournable pour toutes les entreprises et tous les organismes.

Jessica Belisle, directrice générale, a ensuite présenté les activités faites au cours de l’année. Ces dernières ont été chamboulées par la pandémie. « Dans le cadre de cette crise, avec Elizabeth, nous avons essayé d’être le plus présentes possible afin de soutenir nos entreprises », a-t-elle confié.

Les élections du nouveau conseil d’administration ont ensuite eu lieu et la parité est maintenant de mise. En effet, quatre nouvelles administratrices ont été nommées. Il s’agit de : Tanis Peterson, Transport ferroviaire Tshiueten ; Joannie Francoeur-Côté, Centraide Duplessis ; Monique Gervais, Monique Gervais, consultante ; Marilou Vanier, Créneau RSTM

Elles rejoignent les sept anciens administrateurs réélus soient : David Héroux, Cain Lamarre ; Karine Lebreux, RBC ; Kateri C. Jourdain, Immobilière Montagnaise ; Jean Gauthier, Corporation de développement économique Montagnaise (CDEM) ; Gabriel Striganuk, Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) ; Yan Tremblay Pêcheries Uapan et Jonathan Guérault Brassard Buro.

Les membres du conseil exécutif seront nommés lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.