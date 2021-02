La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam accueille favorablement les nouvelles mesures

La Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam se réjouit, et avec raison, de l’annonce du 2 février du gouvernement du Québec pour la réouverture des commerces et restaurants en zone orange pour le 8 février.

« Quand on a entendu l’annonce, on a pris ça avec positivisme », souligne sa directrice générale, Jessica Bélisle.

Les demandes de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam et de sa consoeur de la Manicouagan, face aux représentations de leurs membres, ont ainsi été entendues auprès de la Santé publique.

Les commerces, que ce soit pour les biens essentiels ou non essentiels, pourront donc rouvrir leurs portes à compter du 8 février. Les restaurants aussi, même si pour certains ça pourrait être plus difficile en raison des mesures en place. « Les restaurants devront faire preuve de créativité », avance M. Bélisle. « Les gens pourront sortir ».

La directrice générale espère que l’aide demeurera pour les entreprises et commerces en difficultés, « qui ne fonctionnent pas à plein régime ».

« Avec la Chambre de commerce de Baie-Comeau (Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan – CCIM), on restera à l’affût pour des idées supplémentaires pour défendre l’intérêt de nos membres sur la Côte-Nord et pour qu’ils soient pris en considération pour après la pandémie », indique Mme Bélisle, consciente que pour l’heure c’est la santé qui prime. « Il ne faut pas sauter les étapes ».