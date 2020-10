La chambre de commerce a élu son exécutif

Suite à son assemblée générale qui s’est tenue mardi 20 octobre, la Chambre de commerce de Sept-Îles (CCSI) vient de nommer deux co-présidents pour représenter son conseil d’administration.

Cette décision est en lien avec le rapprochement entre les membres de la Ville de Sept-Îles et la communauté de Uashat-Mak-Mani-utenam, puisque les deux présidents sont Gabriel Striganuk, directeur, Relations commerciales et développement des affaires à la société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et Kateri C. Jourdain, directrice générale de l’Immobilière Montagnaise.

Joannie Francoeur-Côté de Centraide Duplessis et de Yan Tremblay des Pêcheries Uapan sont nommés à la vice-présidence. David Héroux de CAIN Lamarre, président sortant, est nommé secrétaire et Marilou Vanier complète le conseil exécutif avec le poste de trésorière.

« Cette co-présidence s’inscrit dans l’esprit de collaboration et de reconnaissance que la CCSIUM a instauré au cours des dernières années. Nous sommes convaincus que cette nouvelle gouvernance sera bénéfique pour l’organisation », précise Kateri C. Jourdain.

Gabriel Striganuk souligne quant à lui « le travail remarquable de mobilisation de leur prédécesseur, M. David Héroux. Notre poursuivrons le travail entamé lors de la dernière planification stratégique en septembre dernier. »