La Cage se prépare pour le 24 juin

Il n’y a pas à dire, la « partie » ne sera plus la même dans les restaurants qui ont pu redonner accès à leur salle à manger aux clients lundi (15 juin). « Ce sera un renouveau pour tout le monde », lancent Manon Lapierre et Dereck Tremblay, les deux gestionnaires de la Cage – Brasserie sportive de Sept-Îles, qui devrait rouvrir ses portes le 24 juin. « Quand on va rouvrir les portes, ça sera A1! »

L’expérience client ne sera plus la même à La Cage. Les gestionnaires de l’établissement à Sept-Îles se considèrent chanceux de jouir d’un grand espace pour s’ajuster aux mesures mises en place en regard de la COVID-19.

« On pourra exploiter toutes les banquettes grâce à des vitres », indiquent Mme Lapierre et M. Tremlay. « On a hâte de recevoir les clients ». Les deux gestionnaires se demandent quelle sera la réponse des clients. Ils s’attendent à ce que leur retour en salle à manger se fasse graduellement.

La Cage – Brasserie Sportive de Sept-Îles, franchisée, peut compter sur le soutien du siège social, le Groupe Sportscène, pour faire face à la situation, même si elle profite d’une certaine autonomie. Le plan d’action du groupe en lien avec le contexte actuel est prévu jusqu’à l’automne 2021.

Nouvelle réalité

Parmi la nouvelle façon de faire à l’intérieur du restaurant, le client pourra commander par Internet ou auprès du serveur. Certaines étapes du service seront ainsi réduites.

« La gestion à l’intérieur, ce sera un beau défi. Les clients auront à visionner une vidéo de présentation des consignes avant d’entrer afin qu’ils soient sensibilisés à la nouvelle réalité de la restauration».

La Cage chez vous

Le service « take out » mis en place dans les dernières semaines se poursuivra ainsi que la livraison à domicile, deux aspects qui ont connu du succès et qui complèteront l’offre en raison d’un nombre plus restreint de places à l’intérieur du restaurant.

La Cage – Brasserie sportive continuera aussi d’offrir certains de ses produits (épices, pop-corn, etc.) pour l’achat avec son coin « épicerie ».

D’ici la fin de l’été, la Cage – Brasserie sportive de Sept-Îles gagnera en espace… extérieur. Une quarantaine de places seront ajoutées avec la terrasse qui sera réalisée.