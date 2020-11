La boutique Sel et Boucane est née

Deux Septiliens, Michaël Desjardins et Sophia Lavoie Pilote ont décidé de lancer une boutique en ligne qui propose des produits tels que des décoctions pour le bain et des encens artisanaux.

L’inspiration derrière cette boutique en ligne vient de leur propre mode de vie. Comme beaucoup de gens, Sophia et Michaël, trouvaient qu’ils vivaient énormément de stress en raison du style vie effréné qu’ils avaient. Ils ont donc commencé à épurer leur vie. Ils cherchaient alors un mode de vie qui permettrait plus de simplicité. Ils voulaient plus de temps pour eux. À la longue, ce mode de vie les a conscientisés aux produits qu’ils achetaient et l’impact qu’ils avaient.

Ultimement, ils ont décidé de lancer une boutique en ligne qui est accessible aux utilisateurs depuis le 5 novembre. Par contre, le lancement de cette plate-forme a demandé des mois de travail pour s’assurer d’avoir des produits qui soient soucieux de l’environnement.

Les deux entrepreneurs voulaient avoir des produits dont on pourrait identifier la provenance et dont les ingrédients seraient compréhensibles pour le public. Aussi, Michaël et Sophia voulaient diminuer leur empreinte écologique au minimum en trouvant des produits qui n’auraient pas à voyager sur de grandes distances.

Par exemple, le processus de recherche pour trouver un encens a demandé beaucoup de travail. Comme l’explique Michaël Desjardins, beaucoup d’encens de nos jours contiennent des produits chimiques ou même du charbon. Donc quand on brûle cet encens, on risque d’inhaler des émanations de produits toxiques. Il a donc fallu beaucoup de recherches pour trouver un encens dont la composition serait respectueuse de l’environnement et aussi respectueuse des travailleurs qui ont produit les différents ingrédients, une valeur chère aux yeux de Michaël et Sophia.

Une autre composante importante avant le lancement de l’entreprise fut la confection de l’emballage. Ils ont réalisé que pour avoir un emballage qui soit recyclable ou compostable, il y a plusieurs contraintes à respecter. Au final, ils ont réussi à obtenir un emballage compostable tandis que l’étiquette est recyclable.

En plus de l’encens et des décoctions à bain, Sel et Boucane vend aussi des imprimés photo, qui vous permettront de vous retrouver dans un endroit calme et apaisant.

Les deux Septiliens souhaitent aussi partager leur mode de vie et créer une sorte de communauté en ligne de gens qui partage le même idéal. «Je pense qu’en ce moment avec la COVID-19, plusieurs personnes remettent leur style de vie en question à savoir s’ils consacrent leur temps aux bonnes priorités», affirme Sophia Lavoie Pilote. L’entreprise Sel et Boucane veut être la plus transparente possible avec ses clients. Voilà pourquoi, sur leur site Internet et leurs médias sociaux, ils diffusent énormément d’informations pour que les gens comprennent leur mission.

Les produits de Sel et Boucane sont offerts sur leur boutique en ligne, mais aussi chez certains commerçants de la région comme le Renard Bleu à Sept-Îles et Port-Cartier, en plus de la Tabagie Kamamukan.