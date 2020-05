La Boîte à clés offrira des formations gratuites

C’est dans le cadre de son 5e anniversaire que l’entreprise septilienne Boîte à clés a décidé d’offrir des formations gratuites aux entreprises et organismes de la région qui sont membres de Tourisme Sept-Îles et de la Chambre de commerce de Sept-Iles-Uashat-Mak-Mani-Utenam.

Celles-ci se dérouleront tout le long du mois de juin chaque vendredi 11h. Les formations se dérouleront en ligne avec l’application Zoom. Voici les dates et thèmes des formations:

5 juin : Soyez stratégique !

12 juin : L’importance de bien communiquer avec ses employés

19 juin : Optimisez vos relations et communications externes

26 juin : Structurez vos médias sociaux

« Nous avons toujours eu pour objectif d’outiller nos clients et favoriser leur autonomie; alors soutenir les organisations qui doivent innover, consolider et communiquer en ce temps de changement est tout à fait naturel et en lien avec notre mission », souligne Natalie Rouleau, co-fondatrice de Boîte à clés.

Pour les entreprises et organismes intéressés, il est recommandé de s’inscrire en communiquant avec la Boîte à clés au 418-960-4432.

Les participants aux formations seront invités à faire un don à l’organisme Centraide Duplessis en guise d’appréciation