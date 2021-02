La Basse-Côte-Nord est branchée dans son entièreté

La totalité de la Basse-Côte-Nord a désormais accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire alors que TELUS a annoncé le vendredi 5 février que le déploiement du réseau était terminé.

Ce sont désormais 2000 foyers dans 14 communautés de la Basse-Côte-Nord qui ont accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie mobile.

Financé par le gouvernement du Canada, du Québec et l’entreprise TELUS, le coût du projet était de plus de 23 M$.

Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science), William Amos, convient que l’accès à Internet haute vitesse est un service essentiel et que la pandémie a démontré l’importance d’avoir un accès fiable à ce service.

Pour le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, le déploiement du réseau Internet et cellulaire entre dans la ligne directrice du gouvernement qui ne souhaite pas seulement occuper le nord du Québec, mais bien l’habiter. « Habiter le nord ne doit pas être synonyme d’isolement», affirme le ministre Julien

C’est en affirmant que «La Basse-Côte-Nord entre dans le 21e siècle» que le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, a commenté la nouvelle. Le préfet a salué le travail des employés de TELUS qui ont œuvré dans des circonstances parfois difficiles, notamment au cours de l’année 2020 avec la pandémie.

François Gratton, chef de la direction de TELUS Québec, a aussi souligné le travail des employés de l’entreprise qui ont réussi à terminer les travaux un an avant l’échéance prévue. La construction des infrastructures de télécommunication représentait selon M. Gratton un défi technique considérable. L’entreprise a utilisé une combinaison de technologies, assemblant la fibre optique, un vaste écosystème micro-ondes ainsi que la technologie 4G LTE.

Le chef de la direction de TELUS Québec explique que le déploiement du réseau va permettre d’aider les entreprises locales à se développer, et les professionnels de la santé auront plus facilement accès à de l’information et pourront réaliser des consultations à distance.