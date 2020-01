La 5e édition du Festival des hivernants fera bouger, danser et chanter les festivaliers

La population septilienne et nord-côtière ne s’ennuiera pas lors de la 5e édition du Festival des hivernants au calendrier du 27 février au 1er mars sur le site du Vieux-Poste de Sept-Îles. Le comité a dévoilé sa programmation et il y en aura pour tous les goûts, particulièrement en musique.

C’est en folk que s’ouvrira l’événement le 27 février avec Sara Dufour, qui ira certainement de succès qui se colleront à l’événement, entre autres pour Chez nous c’est Ski-Doo. Elle sera suivie du groupe de Pessamit, Petapan.

Le vendredi, les festivaliers se délieront les jambes en dansant avec Tam di delam, qui mettra la table au spectacle de De Temps Antan. Pour couronner cette soirée, qui de mieux que Florent Vollant et ses invités.

Le poste de traite sera aussi animé lors du vendredi 28 février par la présence d’un chansonnier. Du côté de la chapelle, la Fabrique Culturelle se chargera de la fin de la soirée pour dégourdir les gens. Ces deux volets occuperont les mêmes endroits du site du Vieux-Poste le samedi.

La troisième journée musicale du Festival des hivernants fera place, sous le chapiteau, au groupe traditionnel Les pas couchables, suivi du Cayen Keven Landry en trio et de l’énergique band LGS – Le groupe swing.

En famille

Les activités familiales ne manquent pas à la programmation. Petits et grands sont attendus le samedi et le dimanche, de 13 h à 16 h, pour différentes activités offertes en partenariat avec le Port de Sept-Îles. Il y aura notamment des ateliers interactifs de danses, de chants et de jeux traditionnels, qui seront chapeautés par le duo Tradons.

Produits d’ici

Les festivaliers adultes pourront se désaltérer lors du 5e Festival des hivernants avec les bières des microbrasseries St-Pancrace et Tadoussac, et bien entendu La Compagnie de Sept-Îles. La Distillerie le Vent du Nord de Baie-Comeau vous permettra de goûter à son gin le Norkotié. Un système de jeton de bois sera votre monnaie pour l’achat de consommations.

Pour assister à tous les spectacles et accéder au site du Vieux-Poste pour l’événement, il en coûte 20$ pour le laissez-passer pour les 13 ans et plus. Pour les 0-12 ans qui seront accompagnés d’un adulte, ce sera gratuit. Les laissez-passer sont en vente à la Maison du Tourisme et auprès de la Salle Jean-Marc Dion, sur place ou en ligne.

Pour en savoir plus sur le Festival des hivernants 2020, rien de plus simple que sa page Facebook!