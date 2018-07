La 35e édition de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis s’ouvre ce dimanche

Quelque 125 jeunes enfileront de nouveau leurs patins et leur attirail de hockey du 22 au 27 juillet pour la 35e édition de l’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis. Ils profiteront des conseils de la vingtaine d’instructeurs, dont le Septilien Steve Duchesne et le Baie-Comois Pierre-Cédric Labrie, présents pour quelques jours.

Les participants au rendez-vous qui s’ouvre dimanche proviennent de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam, Port-Cartier, de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord ainsi que Matane, dont une dizaine de filles. Les hockeyeurs se retrouvent dans les groupes power skating/shooting junior et élite ou dans celui du programme de développement pour les jeunes de la MAHG.

Les gardiens ne seront pas en reste puisqu’ils profiteront des conseils et des enseignements de l’entraîneur de la Structure intégrée des Élites (Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord) pour le U13 et U14, William Tremblay.

Personnel

L’organisation comptera sur le travail d’environ 30 moniteurs, dont Pierre-Cédric Labrie, qui a porté les couleurs des Admirals de Milwaukee et des Roadrunners de Tucson dans la Ligue Américaine au cours de la dernière saison, et Steve Duchesne, ancien défenseur de la LNH. Quatre anciennes des Titans du Cégep Limoilou; Maëlle Rioux (Aigles Bleus de l’Université de Moncton), Rosalie Bégin-Cyr (Carabins de l’Université de Montréal) et la gardienne de but, Marie-Pier Coulombe, qui joindra les rangs des Golden Knights de l’Université Clarkson (NCAA), seront aussi du groupe.

Horaire

L’école s’ouvre dimanche avec l’accueil et une première séance sur la glace de l’aréna Guy Carbonneau pour tous. Pour la suite des choses, ce sont deux entraînements sur glace et autant hors glace, par jour, qui sont au programme, en plus d’ateliers; sur la nutrition et sur le parcours des deux pros invités, en plus d’une clinique sur les nouveaux produits CCM. Il y aura un match des instructeurs le mercredi à 19h. Duchesne et Labrie ne devraient pas être de la partie.