La 16e édition du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» de Sept-Îles s’ouvre ce jeudi 

Crédit photo : Jean-Phillip Grenier

Le Stade Holliday de Sept-Îles (et même le terrain Queen Elizabeth pour six matchs samedi) s’animera à compter de l’heure du souper ce jeudi 12 juillet, pas pour le baseball, mais pour la 16e édition du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo». 27 équipes sont attendues pour ce rendez-vous.

Douze équipes en classe Hommes Participation, six en classe Hommes Compétition et neuf chez les femmes seront de la partie pour l’édition 2018. Elles proviennent de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Pessamit et Forestville.

En nouveauté, un tournoi de spikeball est à l’horaire le samedi sur la surface gazonnée entre les deux terrains, avec la participation d’une vingtaine de duos.

Le Tournoi Amical «Le Toxedo» s’associe au Vieux-Quai en Fête pour la promotion des activités de la 25e édition. La population est invitée à participer aux deux rendez-vous. Bretelle sera d’ailleurs de l’ouverture officielle de la compétition de balle-molle vendredi soir vers 19h45, moment privilégié pour présenter les partenaires associés à sa 16e édition. La cérémonie sera précédée vers 19h15 d’une démonstration des jeunes du programme Rallye Cap du baseball mineur.

«On souhaite du beau temps pour ne pas prendre de retard», a souligné Tommy Auger, membre du comité organisateur. Les premiers matchs éliminatoires figurent à l’horaire samedi soir. Les finales seront jouées dimanche à 13h30 et 14h45. (Horaire complet ICI)

Il en coûte 3$ pour l’entrée des spectateurs (12 ans et plus, gratuit pour les moins de 12 ans, accompagnés d’un adulte) au Stade Holliday. Encore cette année, le Tournoi de balle Amical peut compter sur l’Association du baseball mineur de Sept-Îles, partenaire notamment au niveau de l’entrée et de la vente des moitié-moitié.