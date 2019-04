La 10e édition du Téléradiothon – La Récolte rapporte près de 210 000$

La 10e édition du Téléradiothon – La Récolte au profit de l’Élyme des sables s’est terminée avec un dernier chiffrier indiquant un montant de 208 786$. L’organisation s’attend tout de même d’atteindre son objectif fixé de 215 000$ avec les sommes qui entreront dans les prochains jours.

Au-delà de l’aspect financier de l’événement, la directrice général de la maison de soins palliatifs, Suzanne Cassista, et le président du conseil d’administration, Denis Blouin, se réjouissent de la participation de la population.

Ils étaient nombreux dans le mail des Galeries Montagnaises pour entendre les différents intervenants touchés par la cause, oui, mais surtout pour écouter la pléiade de chanteurs et chanteuses, notamment Yvan Pedneault, Laurence Casterra et Yoan.

«On avait une bonne et brochette d’artistes», ont souligné avec fierté Mme Cassista et M. Blouin. «Ils viennent performer pour nous, c’est un signe que l’Élyme des sables est important», a mentionné le président.