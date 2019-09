Kuessipan triomphe au Festival de cinéma du Festival de cinéma de la ville de Québec

Le film de Myriam Verreault, Kuessipan, vient d’être sacré Grand Prix compétition long métrage au Festival de cinéma du Festival de cinéma de la ville de Québec.

Cette récompense est décernée par le jury de l’événement, jury composé de Marianne Farley, actrice et réalisatrice, Sophie Faucher, comédienne, Antoine Pilon, comédien, Dominique Dugas, directeur général de Éléphant : mémoire du cinéma québécois, Francine Ruel, comédienne et écrivaine et Marc Lamothe, directeur Festival international du film Fantasia.

La population nord-côtière pourra voir Kuessipan sur grand écran, ce dimanche 22 septembre, dès 13 h 30, à la Salle Jean-Marc Dion.

Ce fillm, coscénarisé avec Naomi Fontaine et inspiré du roman éponyme paru aux Éditions Mémoire d’encrier, met en vedette plusieurs autochtones de Uashat mak Mani-utenam. Il a été tourné en grande partie dans la communauté et à Sept-Îles.