Kuessipan en nomination sept fois aux Prix IRIS 2020

Le film Kuessipan pourrait voir sa longue liste d’honneurs des derniers mois être bonifiée encore plus. L’œuvre du septième art tournée à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam compte sept nominations aux Prix Iris 2020, le gala du cinéma québécois.

Ce rendez-vous, prévu en juin, ne sera déroulera pas en bonne et due forme, mais plutôt dans une version alternative (date à confirmer).

Kuessipan et ses artisans sont en lice pour Meilleur film, Meilleure réalisation (Myriam Verreault), Meilleur scénario (Naomi Fontaine et Myriam Verreault), Révélation de l’année (16-21 ans – Sharon Fontaine-Ishpatao – rôle de Mikuan Vollant), Meilleure distribution des rôles (Jacinthe Beaudet, Tobie Fraser, Geneviève Hébert et Myriam Verreault), Meilleure direction de la photographie (Nicolas Canniccioni) et Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.