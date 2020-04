Kenny « Uapi » Fontaine, le miraculé

Le 28 mars, Kenny « Uapi » Fontaine, l’employé d’ITUM confirmé à la COVID-19, était transféré d’urgence à Québec. Il a été plongé dans un coma artificiel durant quinze jours, intubé, affecté par de l’inflammation aux poumons, et divers autres symptômes. Son séjour à l’Hôpital l’Enfant-Jésus a été marqué de hauts et de bas par rapport à son état de santé. Au final, il aura gagné sa bataille contre le virus. Il est revenu à sa maison de Mani-utenam le 23 avril.

« Je reviens de loin », dira-t-il au cours de l’entretien. Et avec raison. Deux semaines dans le coma, sorti de cet état que quelques fois par le personnel médical. « J’étais dans les vapes! ».

Uapi, comme les gens l’appellent, est passé par toute la gamme des émotions alors qu’il revenait sur la bonne voie. Tout au long de son hospitalisation, il a senti le soutien des gens de Uashat mank Mani-utenam et des autres communautés. « Le soutien que j’ai eu, les appels d’amis et les prières des gens ont aidé », souligne celui qui travaille à la direction des sports et loisirs à ITUM.

L’homme qui aura 45 ans le 13 mai dit avoir eu peur, tant avant son transfert que lors de son séjour à l’hôpital à Québec. « Je vois la vie différemment maintenant. Je vais apprécier et prendre conscience de toutes les petites choses, et être avec ma famille, les enfants, ma conjointe. Je savoure la vie. »

La force du virus

Kenny est bien placé pour parler de la force de frappe de la COVID-19. « Sur la communauté, ça a fait prendre conscience aux gens que ce virus, c’est du sérieux, ça peut frapper fort. »

« Il faut respecter les consignes, la distanciation physique, se laver les mains. Il faut aussi respecter les autres. Il y a une vie pour tout le monde. »

Retour triomphal

Le retour de Kenny le 23 avril s’est déroulé de façon triomphale. De nombreuses personnes à bord de leur voiture ont assuré un cortège, klaxonnant jusqu’à son arrivée à sa maison de Mani-utenam.

« Je remercie ma communauté pour l’accueil. Ç’a été fort en émotions, ç’a fait du bien », souligne-t-il, remerciant également Jacob Vollant pour cet accueil.

Il tient aussi à souligner le travail exceptionnel de l’équipe des mesures d’urgence d’ITUM et celui de la Ville de Sept-Îles pour contrer cette pandémie, en plus de saluer le travail du personnel médical de l’hôpital de Sept-Îles et de l’Enfant-Jésus de Québec pour les soins reçus.