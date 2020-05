Justin Trudeau n’est pas prêt à déposer un budget

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau ne veut pas déposer de budget pour le moment.

Des journalistes lui ont demandé s’ils étaient au moins possible d’élaborer une mise à jour économique. « Nous nous sommes concentrés sur tout ce qu’il fallait faire face à la pandémie. Nous avons distribué de l’argent un peu partout au pays. Cette situation est sans précédent. Il n’y a aucun manuel. C’est un problème de santé qui nous a forcé la main. Il a fallu ralentir notre économie en lui tordant le bras. Nous continuons de travailler sur plein de dossiers. Nous sommes très transparents sur les mesures. Le portrait change de jour en jour. Nous allons chercher des moyens pour communiquer nos attentes pour les prochains mois. »

Bonne nouvelle, Santé Canada a autorisé le premier test sérologique de dépistage pour la COVID-19. Ce test devrait permettre de déceler la présence d’anticorps contre le virus chez les individus et ainsi comprendre l’ampleur des cas asymptomatiques et avoir un meilleur portrait de la propagation dans la population. « C’est une avancée cruciale pour mieux comprendre le processus d’immunité collective, a mentionné M. Trudeau.

D’autre part, plus de 500 000 entreprises ont reçu un prêt alors que 120 000 travailleurs ont reçu la subvention salariale. Quant aux étudiants, ils pourront présenter leur demande pour la Prestation canadienne d’urgence à partir de vendredi. « Les étudiants peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur Mon dossier.ca, cela accélèrera le processus », a ajouté M. Trudeau.

Pour le port du masque, Justin Trudeau laisse les provinces décider et ne souhaite pas le rendre obligatoire. « La situation n’est pas la même à l’Île-du-Prince-Édouard qu’en Ontario. C’est une mesure comme une autre. Il est important de maintenir la distance de deux mètres et de se laver les mains, a-t-il rappelé en point de presse. Il faut que les gens sortent le moins possible de la maison. »

Ottawa veut attendre avant d’ouvrir les frontières. « Nous avons des communications positives avec les États-Unis et la collaboration est superbe », a commenté M. Trudeau.