Justin Trudeau : « Il faut suivre l’exemple des héros de Vimy »

Dans sa conférence de presse quotidienne, sous la neige, le Premier ministre Justin Trudeau a parlé des prochains mois en insistant sur le fait qu’il ne faut pas se relâcher et continuer à maintenir les mesures de protections.

«Notre vie normale ne pourra reprendre que lorsque nous aurons trouvé un vaccin», a-t-il précisé. En effet, il est revenu sur les projections présentées dans la matinée qui précisent que le pic de l’épidémie pourrait être à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer à la fin de l’été.

Les héros de de la crête de Vimy

Le 9 avril marque la date anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy (France) de la Première Guerre mondiale. Justin Trudeau a tenu à rendre hommage aux Canadiens qui y ont participé en rappelant « aujourd’hui nous nous souvenons de ceux qui sont tombés à Vimy, ils se sont battus pour des valeurs qui définissent encore notre pays. Leur héritage vit dans les Canadiens qui risquent leur vie aujourd’hui comme les militaires et nos services de santé qui se battent sans relâche. C’est ce qui fait notre force ».

Ne pas se relâcher

«La modélisation montre que le Canada a été touché plus tard par cette pandémie. Pour l’instant notre service de santé tient le coup mais nous sommes à la croisée des chemins. La route que l’on va prendre dépend de nous», précise le Premier ministre.

«Je sais que ce n’est pas facile de rester enfermé particulièrement avec l’amélioration de la météo mais il faut poursuivre nos efforts. Cela prendra des mois tant que nous n’aurons pas de vaccin. Il faut continuer la distanciation physique et de se laver les mains», a-t-il précisé. Arrivée de masques, commande de respirateurs, il a insisté sur le fait que le gouvernement met tout en oeuvre dans cette lutte.

Pour Justin Trudeau, le Canada reviendra en force et le gouvernement travaille à aider les entreprises dans ce but. «Quatre millions et demi de Canadiens ont fait la demande de prestation d’urgence. Nous travaillons sur un assouplissement des crédits aux entrepreneurs, sur les aides pour que les entreprises obtiennent les subventions salariales. Nous travaillons pour une relance solide en soutenant les Canadiens et les Canadiennes. »