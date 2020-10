Journée internationale des aînés : l’équipe de la Résidence des Bâtisseurs gâte ses résidents

L’équipe de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles a souligné de belle façon la Journée internationale des aînés du 1er octobre. Une façon de démontrer une fois de plus leur importance au quotidien et dans la vie de gens.

Les résidents ont eu droit à une collation santé en matinée, alimentée d’échanges et de discussions avec les membres de la direction et un dîner servi rien de moins que par le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, et quelques membres du conseil municipal. Pour couronner cette journée, une soirée musicale avec Alain Godin.

Tout ça dans le respect des règles de distanciation sociale et des mesures sanitaires.

« Les résidents étaient très contents. Nous avions mis des bouquets de ballons un peu partout dans la résidence. On a offert un menu spécial pour le dîner, fondue parmesan en entrée, poulet parmigiana, légumes, pommes de terre farcies et pouding chômeur. Nous avons eu droit à de beaux sourires tout au long de la journée », a souligné Cindy Petitpas, coordonnatrice des ressources humaines de la Résidence des Bâtisseurs de Sept-Îles.

Oui octobre s’est ouvert avec la Journée internationale des aînés, mais comme l’a souligné le conseiller Michel Bellavance lors de la séance du 28 septembre, « il faut penser à ce qu’on peut faire pour les divertir et les accompagner, penser à eux, tout au long de l’année. » M. Bellavance fait également partie du personnel d’employés de la Résidence.