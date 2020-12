Journée enrichissante pour les hockeyeuses nord-côtières

Le hockey n’était pratiquement qu’au féminin le samedi 5 décembre à l’aréna du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier alors qu’une quarantaine de joueuses de la région étaient sur la glace pour le camp de perfectionnement des Nord-Côtières.

«Les jeunes filles ont bénéficié de nombreux conseils afin d’améliorer leur technique de patin et leurs habiletés individuelles», ont fait savoir les responsables du camp.

Parmi le personnel d’encadrement pour les entraînements sur la glace, il y avait Maxime Thibeault, Jean-Philippe Simard et Jean-Luc Pigeon du programme régional de la structure des Nord-Côtiers.

Anciennes joueuses au niveau collégial et universitaire, Caroll-Ann Gagné, Megan Boudreault et Énya Savard ont également partagé leur savoir et leur passion aux hockeyeuses de la région.

Les participantes au camp ont également eu la chance de visualiser une vidéo de la part de la Septilienne d’origine, Ann-Sophie Bettez, joueuse de l’équipe senior canadienne. « Un message très inspirant. Elle a partagé son parcours dans le monde du hockey féminin », ont indiqué les dirigeants du volet féminin à Hockey Côte-Nord.

La journée s’est conclue avec une partie hors-concours de l’équipe féminine M16/M17 face aux Gaulois de Port-Cartier bantam.