Journée d’initiation et d’informations sur le dekhockey le 1er décembre

Le dekhockey se prépare à Sept-Îles. Pour vous mettre l’eau à la bouche en vue de l’été 2020, les deux hommes derrière le projet, Marc et Louis-Mathieu Theriault, convient les intéressés à une journée d’initiation ce dimanche 1er décembre à l’école Manikoutai de Sept-Îles.

Concours d’habiletés (confrontations, tirs de précision et puissance), kiosques de l’équipementier Knapper et d’informations sur le projet de site de dekhockey à Sept-Îles et animation sont au programme de 12 h à 17 h. Il y aura également des tirages de prix de présence.