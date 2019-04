Josie-Anne Synnott reçoit une bourse de la FAEQ

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a récompensé 33 étudiants-athlètes de la province lors d’une cérémonie tenue le 14 mars dernier. La judoka de Sept-Îles, Josie-Anne Synnott, s’est mérité une bourse d’Excellence académique et a reçu la somme de 4 000$.

Josie-Anne étudie en 5e secondaire à l’école Manikoutai. En plus de ses excellents résultats en judo, elle a maintenu une moyenne académique de 87% lors de la première étape de son année scolaire. Elle s’est vue récompensée pour ses accomplissements académiques et sportifs grâce au Programme de bourses Banque Nationale.

«Notre association, qui date de plus d’un quart de siècle, nous permet d’encourager l’excellence académique et sportive des meilleurs étudiants-athlètes du Québec. Nous sommes fiers de souligner le talent, la discipline et la détermination dont font preuve les récipiendaires», a mentionné M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Compétitions

Josie-Anne a décroché deux titres cette fin de semaine (30 et 31 mars) au Championnat provincial à Amqui. Elle a raflé l’or chez les U21 et dans la catégorie Senior. Elle a sa place d’assurée pour le Championnat canadien qui aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 16 au 19 mai prochain.