Johanne Roussy s’associe à la Société Alzheimer de la Côte-Nord

De plus en plus axée sur l’humain dans ses œuvres artistiques, Johanne Roussy a choisi de s’associer à la Société Alzheimer de la Côte-Nord. Très sensible à cette cause, elle assurera la présidence d’honneur des festivités entourant son 25e anniversaire. À cette collaboration se greffe une résidence artistique effectuée par l’artiste de concert avec l’organisme, un projet soutenu par le Fonds de développement culturel de la Ville de Sept-Îles.

Le parcours de proche aidante de Johanne Roussy la rend visiblement très sensible à la cause. Elle a notamment occupé ce rôle auprès de sa mère, atteinte d’Alzheimer, décédée en 2017.

« J’ai été moins là vers la fin de sa vie puisque j’étudiais à l’extérieur. Je n’ai pas l’impression d’avoir pris soin adéquatement de ma mère. C’est elle qui avait insisté pour que je parte », tient-elle à préciser.

Cette situation a fait en sorte qu’elle n’a pas pu être aux côtés d’elle dans les derniers moments de sa vie. Malgré tout, Johanne n’en tient rigueur à personne. Cependant, la vie l’a aussi amenée à devoir prendre soin d’une dame, atteinte de la même maladie, à Montréal.

« Elle avait sensiblement le même caractère que ma mère. Le fait de le faire avec une autre personne fait en sorte qu’il y a une certaine distance émotive », soutient-elle. « Il est difficile de voir un parent ne plus être le superhéros qu’il était. Le pire, c’est qu’on ne peut rien prévoir. »

Force est de constater que ses expériences de vie vont dans le même sens que sa démarche artistique. « Je choisis d’aller vers les gens plus ma carrière avance. La société dans laquelle on vit a besoin de communicateurs. Après réflexion, le terme de sculpteure sociale me représente très bien. Je fais du marketing social. J’essaie de changer des comportements », déclare-t-elle.

« En résidence »

(E.M.) Pour sensibiliser la population à la cause de l’Alzheimer, Johanne Roussy, artiste multidisciplinaire entend utiliser la vidéo sur le web. Elle utilisera cet outil pour aller directement à la rencontre des proches et des personnes atteintes de cette maladie dégénérative.

Ce projet, qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2020, a pour titre En résidence. Il est soutenu par l’Entente de développement culturel de Sept-Îles, qui découle d’un partenariat établi entre la municipalité, l’Aluminerie Alouette et le ministère de la Culture et des Communications.

Une année de visibilité

La directrice de la Société Alzheimer de Côte-Nord, Julie Depeyre, entend profiter des festivités entourant le 25e anniversaire de l’organisme pour en faire davantage sa promotion. Elle constate que les services offerts par cette ressource communautaire, au même titre que sa mission première, demeurent relativement méconnus de la population nord-côtière, même s’ils sont déjà très utilisés.

« Nous avons évolué. Le point tournant est qu’il y a de plus en plus de gens atteints d’Alzheimer. Il va falloir se déployer. De plus, on aimerait qu’il y ait un référencement médical dès le diagnostic pour assurer un suivi. On éviterait que les gens viennent nous voir en situation de crise. Ce serait plus simple pour nous et pour eux », mentionne Mme Depeyre.

Un des obstacles souvent rencontrés par les proches aidants est que l’aidé refuse parfois à laisser entrer un étranger dans leur quotidien.

« Le plus tôt ça se fait, le mieux c’est. Les changements dans la vie de la personne atteinte d’Alzheimer doivent se faire progressivement », indique-t-elle. « On évite à l’aidant de s’épuiser. Cette maladie est composée de deuils constants. Elle est dégénérative. La situation n’ira pas en s’améliorant. »

Pour éviter que la situation se dégrade rapidement, les intervenants en poste à la Société Alzheimer de la Côte-Nord accordent beaucoup d’importance à la stimulation de la personne atteinte. Contrairement à la croyance populaire, l’organisme investit très peu dans la recherche. Ce n’est pas là sa mission première. Il offre plutôt des services de proximité aux personnes atteintes d’Alzheimer et à leurs proches.

Au rendez-vous

La première activité tenue pour souligner le 25e anniversaire de la Société Alzheimer Côte-Nord consistera en la présentation d’une exposition Au cœur de l’Alzheimer à compter du 6 janvier à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. À l’honneur, des toiles réalisées par des usagers de son répit du samedi. Il s’agit là de la réalisation d’un projet dirigé par l’une de ses accompagnatrices répit-stimulation, Michèle Chabot.